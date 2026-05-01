Tim Cook, le patron d’Apple, l’a confirmé : la pénurie de stock qui touche actuellement les Mac mini et Mac Studio va se poursuivre pendant plusieurs mois. L’annonce a eu lieu lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers d’Apple.

Des problèmes de stock pour les Mac mini et Mac Studio

« Je pense qu’il faudra plusieurs mois pour atteindre l’équilibre entre l’offre et la demande » concernant les Mac mini et Mac Studio, a fait savoir Tim Cook. Il ajoute que ces deux modèles de Mac « sont exceptionnels pour l’IA et les outils agentiques, et leur adoption par les clients progresse plus rapidement que nous ne l’avions prévu. Nous avons donc constaté une demande supérieure à nos prévisions ».

Nous l’avions constaté il y a peu avec les délais de livraison qui peuvent être très longs pour les deux Mac. C’est même pire pour quelques-unes des configurations, avec Apple qui ne permet plus l’achat. « Actuellement indisponible » affiche l’Apple Store en ligne pour certaines références. Il reste un plan B pour faire un achat, c’est de passer par les revendeurs (en espérant qu’ils ont le modèle que vous souhaitez). Voici quelques liens directs vers chacun d’entre eux :

Le problème de stock des Mac mini et Mac Studio s’explique par la pénurie de RAM qui touche tout le secteur de la tech, que ce soit pour les ordinateurs, les smartphones et d’autres produits. Les géants de l’IA (OpenAI, Google, etc) commandent d’énormes volumes de mémoire haute performance, ce qui a un impact sur les fabricants comme Apple. Les fabricants de RAM n’arrivent pas à combler toutes les demandes.

Tim Cook a d’ailleurs suggéré que les prix d’Apple pourraient augmenter à l’avenir en parlant d’une « hausse significative des coûts de mémoire ».