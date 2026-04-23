Il n’est plus possible d’acheter le Mac mini M4 de base à 699 euros, avec l’Apple Store en ligne qui est complètement en rupture de stock. La boutique affiche la mention « Actuellement indisponible ».

L’achat du Mac mini M4 de base n’est plus possible

Le Mac mini de base comprend la puce M4, 256 Go de stockage de stockage et un port Ethernet de 1 Gb/s. Celui-ci n’est donc plus en stock. Il en va de même si l’on décide d’augmenter la mémoire en passant à 24 ou 32 Go. Là encore, l’Apple Store en ligne affiche « Actuellement indisponible ».

La situation est un poil meilleur avec la variante équipée de la puce M4 Pro. Celle avec 12 cœurs de CPU et 16 cœurs de GPU est disponible avec 24 ou 48 Go de RAM, avec une livraison pour début juin dans le premier cas et fin juin/début juillet dans le second. En revanche, le modèle avec 64 Go de mémoire est indisponible.

En prenant la puce M4 Pro avec 14 cœurs de CPU et 20 cœurs de GPU, Apple annonce un délai de 10 à 12 semaines pour le modèle de 24 Go et une disponibilité pour fin juin/début juillet avec 48 Go de RAM. Mais pour 64 Go de RAM, on retrouve la mention « Actuellement indisponible ».

Bientôt les modèles M5 ou pénurie de RAM ?

En temps normal, la mention « Actuellement indisponible » sur l’Apple Store en ligne est un indice qu’Apple s’apprête à renouveler un produit. En effet, le fabricant cherche à vider les stocks de la gamme existante avant d’accueillir la nouvelle. Mais dans le cas présent, ce n’est pas forcément le cas.

Nous savons que des Mac mini M5 et M5 Pro verront le jour en 2026, mais rien ne suggère que ce sera imminent. Il est donc possible que le manque de stock soit lié à la pénurie de RAM qui touche toute l’industrie de la tech. D’ailleurs, le Mac mini est très prisé pour faire tourner des IA en local parce qu’il est performant pour son prix.

En attendant, si vous voulez vraiment un Mac mini M4, il reste du stock chez Boulanger.