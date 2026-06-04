Apple propose une nouvelle publicité pour son enceinte Beats Pill, vantant ici les 24 heures d’autonomie du produit.

Nouvelle pub pour la Beats Pill

La pub montre trois enceintes Beats Pill, avec le modèle rouge qui demande aux deux autres si elles vont réellement bing-watcher, c’est-à-dire regarder en une seule fois, la saison entière. La réponse est simplement « ouais ». L’enceinte rouge réagit en demandant si c’est réellement le meilleur usage de l’autonomie de 24 heures. Une autre enceinte répond que oui et que c’est éducatif.

« Les Beats Pill sont arrivés dans la villa. Si vous comptez enchaîner les épisodes de « The Beats Play » tout l’été, il vous faudra une batterie à la hauteur », indique la description de la publicité. Pour ceux qui se posent la question, « la villa » fait ici référence à l’émission de télé-réalité américaine Love Island qui revient cette semaine avec sa huitième saison.

Pour rappel, la Beats Pill, sortie en 2024, propose un son plus fort par rapport au précédent modèle de 2015. Cela se traduit par des basses plus importantes et une meilleure tonalité. Apple a également modifié le tweeter qui dispose de son propre boîtier sécurisé pour une stabilité accrue, des aigus nets et des médiums riches. Selon Apple, cela offre un son 53% plus puissant que la Beats Pill+ précédente et plus précis.

Aussi, l’autonomie s’améliore au point de doubler, en tenant 24 heures avec une charge. On retrouve également la résistance à l’eau IP67, une compatibilité avec iOS et Android grâce à un appairage simple, tout comme le support pour les réseaux Localiser d’Apple et Localiser un appareil de Google. Vous pouvez lire notre test sur cet article dédié.

Le prix de la Beats Pill est de 169,95 euros normalement, mais on la retrouve à 119 euros sur Amazon.