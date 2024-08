La Beats Pill est de retour ! L’enceinte connectée au design iconique nous revient dans une version revue et corrigée sur presque tous les aspects… hormis son design justement. Ce « come back » est un petit événement pour la marque : la dernière enceinte Beats remonte aux Pill+ et Pill X, qui ont été commercialisés en 2015. Une décennie sépare donc la Beats Pill première du nom du modèle que nous avons en main depuis plusieurs semaines. En 10 ans, les ingénieurs de Beats ont largement eu de quoi améliorer la copie d’origine : on nous promet un son plus puissant (28% de volume en plus) et une autonomie doublée, passant de 12 heures à une journée complète (24 heures). Au risque de spoiler un peu les conclusions de notre test, nous pouvons confesser que la prise en main de l’appareil a confirmé toutes ces belles promesses, et même un peu plus…

Un design iconique

Le design de la Beats Pill 2024 est très similaire à celui de la Beats Pill 2014 : l’enceinte d’Apple/Beats ressemble toujours à une gélule médicamenteuse géante (21,9 x 7,1 x 7 cm). Une gélule assez lourde aussi avec ses 680 grammes sur la balance. Ce poids se ressent.: la Beats Pill semble assez lourde tenue en main, ce qui est plutôt une bonne sensation lorsqu’il s’agit de matériel hifi et audio, car cela signifie que Beats n’a pas mégoté sur les composants (et pour un subwoofer puissant, il faut du matos). Trois coloris sont proposés, le blanc, le noir et le rouge. De notre côté, c’est le modèle noir que nous avons passé au crible.

Les plus observateurs auront probablement noté que la grille de la Pill occupe désormais tout l’avant de l’appareil, mais c’est bien la seule différence directement visible. L’autre différence, uniquement sensible au toucher, concerne le revêtement antidérapant qui entoure la coque de l’enceinte. Ce dernier s’avère particulièrement agréable au toucher (c’est « satisfaisant » comme on dit…) et rassure sur le fait que Beats Pill ne glissera pas facilement entre vos doigts maladroits. Autre avantage de ce revêtement, il assure une certaine résistance à l’eau et à la poussière (certifié IP67); ça ne fait pas de la Pill 2024 une enceinte tout terrain, mais on n’en est pas loin tout de même…

Plug and Play… mais sans app dédiée

Comme à l’habitude lorsqu’il s’agit d’un produit Beats, la mise en route est aussi sobre qu’efficace. L’appareil se charge en USB-C (seule connectique) et se connecte à l’iPhone (ou tout autre appareil dotés du BT) en Bluetooth 5.3. On regrette l’absence d’un port Jack 3,5, mais Apple a au moins fait un effort sur le port USB-C, qui autorise la charge inversée (l’enceinte peut alors charger un appareil rattaché) et peut même servir pour un casque audio en USB-C grâce à une petite manip. Les commandes sont disposées sur le haut de l’enceinte, soit un bouton multifonctions à gauche (mise en route/appairage/assistant vocal), un bouton lecture/pause au centre et à droite le bouton de volume. On note que la Beats Pill ne dispose pas d’app dédiée, bien que les réglages (limités) de l’enceinte soient présents au niveau des paramètres d’iOS. Les fonctions sont peu nombreuses : une fonction kit main libre (avec un très bon rendu des voix au demeurant), des fonctions d’accessibilité, la localisation de l’enceinte… et puis c’est tout. On ne trouvera pas même d’égaliseur intégré, ce qui est tout de même fort dommage d’autant que les réglages d’usine ne sont pas exempts de tout reproche, comme nous allons de ce pas le voir dans la section suivante.

Du bon et gros son, avec même de la précision en prime

Faisons court pour commencer : la Beats Pill est une très bonne enceinte portable… mais qui ne dispose d’aucun atout à même de séduire l’audiophile. Disons-le encore autrement : le son est précis, plus précis que celui du HomePod mini par exemple, et les aigus sont bien détaillés bien qu’un peu trop métalliques et usants à fort volume, mais cela reste une enceinte connectée. Les morceaux avec des voix très présentes sont vraiment satisfaisants à l’écoute, mais dès que l’environnement musical s’enrichit (instrumentation, nombre de pistes), on perd évidemment en précision sonore. Les graves sont puissantes, dynamiques et remplissent bien l’espace sonore à fort volume. Parfois il faut bien le dire, ces graves remplissent un peu trop l’espace d’ailleurs. Même si on est loin du rendu sonore caricatural des produits Beats « d’avant le rachat par Apple », la Beats Pill a un peu trop tendance à surexposer les graves au détriment des médiums principalement. Ce n’est pas un souci pour les morceaux les plus « pêchus », mais c’est un peu plus embarrassant si l’on est adepte de musique classique ou de tout autre genre musical ne s’appuyant pas sur une ligne de batterie et de basse. Dans l’ensemble malgré tout, le rendu sonore est vraiment de bonne facture pour un produit de cette catégorie. On note toutefois que si la Beats Pill est plus puissante que le HomePod Mini, le rendu sonore de cette dernière est un peu plus « enveloppant » (et le son plus « rond » et moins cisaillant dans les aigus).

Une autonomie impressionnante… et meilleure qu’annoncée

Outre un rendu sonore puissant et très correct, l’autre gros atout du Beats Pill est son autonomie de 24 heures. En conditions réelles, nous avons pu vérifier que cette promesse était plus que largement tenue. L’enceinte est à ce point puissante que nous sommes restés entre 30 et 40 % du volume sonore maxi, et même dans ces conditions, la Beats Pill a presque tenu 30 heures. Autant dire qu’aux 3/4 du volume sonore maximum, on doit effectivement être dans les eaux des 24 heures annoncées. Un très beau score donc, et surtout bien au-delà de la concurrence.

Conclusion : un retour réussi

Forcément iconique, la Beats Pill 2024 (disponible sur la boutique du fabricant) est un très bon cru : compacte, mignonne, très autonome, la Beats Pill n’oublie pas de délivrer du bon son, avec un niveau de précision et de clarté qui nous renforce dans l’idée que le rachat de Beats par Apple est vraiment ce qui est arrivé de mieux à la marque ces dernières années. Ajoutez à cela un prix plutôt correct pour les prestations délivrées, et l’on obtient l’une des plus belles réussites d’Apple pour cette année 2024.