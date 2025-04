Pour rappel, la nouvelle Beats Pill propose un son plus fort par rapport au précédent modèle de 2015. Cela se traduit par des basses plus importantes et une meilleure tonalité. Apple a également modifié le tweeter qui dispose de son propre boîtier sécurisé pour une stabilité accrue, des aigus nets et des médiums riches. Selon Apple, cela offre un son 53% plus puissant que la Beats Pill+ précédente et plus précis.

Aussi, l’autonomie s’améliore au point de doubler, en tenant 24 heures avec une charge. On retrouve également la résistance à l’eau IP67, une compatibilité avec iOS et Android grâce à un appairage simple, tout comme le support pour les réseaux Localiser d’Apple et Localiser un appareil de Google. Vous pouvez lire notre test sur cet article dédié.

Le prix de la Beats Pill est de 169,95 euros.