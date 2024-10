Apple et Kim Kardashian s’entendent bien, au point d’annoncer un nouveau partenariat qui concerne cette fois l’enceinte Beats Pill. Les précédents partenariats ont été pour les écouteurs Beats Fit Pro et le casque Studio Pro.

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration « Beats x Kim », l’enceinte Pill se pare de deux nouvelles teintes : gris clair et gris foncé. Ces coloris ont été pensés dans une logique esthétique et pratique, car en plus d’assurer l’ambiance sonore, la Beats Pill, et son style unique, s’adapte à tous les intérieurs, selon les dires d’Apple dans un communiqué.

« Je suis très heureuse de retrouver mes partenaires Beats et de pouvoir ajouter deux nouvelles couleurs à un produit aussi emblématique », confie Kim Kardashian. « La musique fait partie intégrante de ma vie. Elle me suit toute la journée, de mes séances de fitness le matin à mes sessions de brainstorming créatif. Avec la Beats Pill, c’est encore plus agréable ».

Pour fêter le lancement de ces nouvelles éditions, Beats a dévoilé une nouvelle campagne intitulée Kim’s Pill Assistant, dans laquelle la femme d’affaires apparaît aux côtés de l’acteur Ben Marshall. La vidéo présente une journée classique de la vie de Kim Kardashian, au travers du regard de son « assistant » Ben Marschall, qui est chargé de trouver le morceau idéal pour chaque pièce dans laquelle elle entre.

Les nouveaux coloris pour la Beats Pill seront disponibles le 18 octobre au prix de 169,95 euros.