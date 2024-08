Comme prévu, Apple commercialise aujourd’hui la Beats Pill 2024, la nouvelle version de son enceinte Bluetooth. Le fabricant l’avait annoncée à la fin du mois de juin.

La nouvelle Beats Pill propose un son plus fort par rapport au précédent modèle de 2015. Cela se traduit par des basses plus importantes et une meilleure tonalité. Apple a également modifié le tweeter qui dispose de son propre boîtier sécurisé pour une stabilité accrue, des aigus nets et des médiums riches. Selon Apple, cela offre un son 53% plus puissant que la Beats Pill+ précédente et plus précis.

Aussi, l’autonomie s’améliore au point de doubler, en tenant 24 heures avec une charge. On retrouve également la résistance à l’eau IP67, une compatibilité avec iOS et Android grâce à un appairage simple, tout comme le support pour les réseaux Localiser d’Apple et Localiser un appareil de Google.

D’autre part, la nouvelle enceinte Beats Pill a un port USB-C (un câble USB-C est inclus) et supporte le Bluetooth 5.3. À noter également que la nouvelle lanière de transport est incluse dans la boîte et est amovible.

La nouvelle Beats Pill est disponible à l’achat chez Apple, ainsi que chez Amazon au prix de 169,95 euros. On retrouve les coloris noir mat, rouge flamboyant et champagne.

Nous avons récemment publié notre test de l’enceinte et l’avons trouvée globalement très bonne. Vous pouvez lire notre test sur cette page.