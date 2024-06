L’annonce de la nouvelle enceinte Beats Pill est pour bientôt, avec Apple qui tease une présentation pour le 25 juin. Un teaser avec LeBron James a été posté sur le réseau social X.



Nouvelle Beats Pill pour le 25 juin Le teaser comprend une vidéo avec LeBron James en soirée qui entend la musique A Milli de Lil Wayne et décide d’augmenter le volume. On voit alors un gros plan sur la nouvelle Beats Pill et le basketteur qui augmente le son. La courte vidéo se termine avec la date du 25 juin. On peut donc se douter que cette date correspondra à la présentation par Apple. 6/25. @KingJames @LilTunechi pic.twitter.com/NkpLlTeVhJ — Beats by Dre (@beatsbydre) June 17, 2024 LeBron James a déjà été aperçu avec la nouvelle Beats Pill, tout comme le pilote de Formule 1 Daniel Ricciardo, le footballeur Lionel Messi ou encore Kim Kardashian. Apple a donc préparé le terrain pour que l’enceinte se fasse remarquer avant même qu’elle ne soit officialisée. Plusieurs fuites ont déjà dévoilé les principales caractéristiques. Il y a d’abord eu les premières images dans une bêta d’iOS 17.5 puis des confirmations de l’existence du produit dans des bases de données de certains pays. En ce qui concerne les caractéristiques, l’enceinte Bluetooth proposera un son plus fort par rapport au précédent modèle de 2015. Cela se traduira par des basses plus importantes et une meilleure tonalité. L’autonomie va également doubler pour atteindre 24 heures. Il y aura par ailleurs la résistance à l’eau IP67, une compatibilité avec iOS et Android grâce à un appairage simple, tout comme le support pour les réseaux Localiser d’Apple et Localiser un appareil de Google. Citons aussi un port USB-C et le Bluetooth 5.3.