Apple est sur le point d’officialiser sa nouvelle enceinte Beats Pill et les détails à son sujet ont fuité aujourd’hui. On découvre les différentes caractéristiques techniques grâce aux informations de 9to5Mac.

Les nouveautés sonores de la Beats Pill 2024

La nouvelle Beats Pill, une enceinte Bluetooth, proposera un son plus fort par rapport au précédent modèle de 2015. Cela se traduira par des basses plus importantes et une meilleure tonalité. Elle utilise un woofer de type racetrack remanié pour proposer 28% de force motrice en plus, déplaçant 90% de volume d’air en plus, tout en réduisant la distorsion dans le bas du spectre. Apple a également modifié le tweeter qui dispose de son propre boîtier sécurisé pour une stabilité accrue, des aigus nets et des médiums riches. De plus, le produit présente un angle d’inclinaison vers le haut de 20 degrés pour envoyer le son vers les oreilles et l’éloigner des objets gênants.

Meilleure autonomie et USB-C

Une autre amélioration concerne l’autonomie. C’est simple, elle va doubler par rapport au modèle précédent en passant de 12 à 24 heures. On retrouvera également la résistance à l’eau IP67, une compatibilité avec iOS et Android grâce à un appairage simple, tout comme le support pour les réseaux Localiser d’Apple et Localiser un appareil de Google.

D’autre part, la nouvelle enceinte Beats Pill aura un port USB-C (un câble USB-C est inclus) et supportera le Bluetooth 5.3. À noter également que la nouvelle lanière de transport est incluse dans la boîte et est amovible.

Pour le reste, l’enceinte de 2024 pèse 680 grammes contre 748,5 grammes pour le modèle précédent. Les dimensions (en pouces) sont de 8,6 x 2,8 x 2,8 contre 8 x 2,5 x 2,25 pour le modèle antérieur.

La Beats Pill de 2024 comprendra des commandes, notamment le bouton central pour la musique et les appels, les boutons d’augmentation et de réduction du volume, ainsi qu’un bouton système pour l’appairage, l’activation d’un assistant vocal couplé et la mise en marche et l’arrêt de l’appareil. On retrouvera aussi le support du stéréo pour ceux qui connectent deux enceintes. Sinon, les deux modèles peuvent amplifier le son.

Il n’y a pas encore d’informations sur le prix ni la date de sortie précise pour la Beats Pill de 2024. Mais cela ne devrait pas tarder. Concernant les coloris, on retrouvera noir, or et rouge.