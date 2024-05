Après la FCC aux États-Unis, c’est au tour de la NCC (National Communications Commission) à Taïwan de confirmer l’existence de la nouvelle enceinte Beats Pill d’Apple.

Le régulateur a donné son feu vert pour la commercialisation et a également partagé des détails. L’enceinte a pour numéro de modèle A3211, à l’instar de ce qui avait été indiqué chez le régulateur aux États-Unis. Les images incluses dans le listing du NCC fournissent des vues supplémentaires du design de la nouvelle Beats Pill, qui conserve l’esthétique familière de ses prédécesseurs. L’avant de l’appareil est entièrement recouvert par la grille du haut-parleur avec la marque Beats bien visible. Quatre boutons physiques se trouvent sur le dessus et un port USB-C est situé à l’arrière. Le nouveau modèle comprend également un trou pour la lanière sur le côté. L’appareil devrait être disponible en trois couleurs : noir, or et rouge.

Il se trouve qu’Apple a déjà commencé le marketing pour son enceinte, alors que la société n’a toujours pas annoncé officiellement le produit. Des célébrités comme LeBron James (NBA), Daniel Ricciardo (Formule 1), Lionel Messi (football) et Kim Kardashian ont été aperçues avec la Beats Pill.

Étant donné que le marketing a déjà commencé, qu’il y a le feu vert des régulateurs aux États-Unis et à Taïwan, et qu’il y a une présence dans le code d’iOS 17.5, on peut se douter que la sortie est imminente. Mais il n’y a pas encore une date de sortie précise.