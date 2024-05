Ce n’est plus un secret pour personne : Apple va bientôt lancer sur le marché les enceintes sans fil Beats Pill. Plusieurs célébrités ont été vues avec l’accessoire audio (une campagne marketing rondement menée), sans compter que les fichiers iOS 17.5 RC confirment l’existence du produit (s’il fallait vraiment une confirmation à ce stade). Cette fois, la commercialisation de l’appareil ne devrait plus tarder : la FCC vient d’enregistrer les Beats Pill dans sa base de données.

Si l’on s’en tient aux lancements d’autres produits Beats, les nouvelles enceintes identifiées sous le code « A3211 » devraient sortir d’ici quelques semaines. Les écouteurs sans fil Beats Solo 4 ont été enregistrés par la FCC le 2 avril et ont été annoncés par Apple le 30 avril. Si l’on s’en tient aux quelques détails qui ont pu fuiter, les Beats Pill disposeront de 4 boutons physiques et seront proposés à la vente dans les coloris noir, or et rouge. A priori, l’appareil devrait fonctionner en Bluetooth et être compatible AirPlay (ce serait bien le minimum).

Pour rappel, les Beats Solo Buds seront disponibles à la vente au mois de juin, peut-être en même temps que ces nouvelles enceintes.