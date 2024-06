Beats, qui appartient à Apple, a mis en ligne une courte publicité pour annoncer la date de sortie du 25 juin pour la nouvelle enceinte Beats Pill. Cela fait suite à un autre teaser datant de quelques jours.

Dans la publicité, on peut voir trois variantes de la nouvelle Beats Pill qui se parlent entre elles. « Yo, la date de sortie vient de tomber, on arrive le 25 juin », dit l’enceinte rouge. « Oh, ça ne peut pas le faire pour moi, j’ai un truc de prévu », réagit l’enceinte noire. « Personne n’a un truc de prévu. C’est notre truc. C’est notre seul truc », déclare de son côté l’enceinte dorée. Viennent alors quelques moqueries, dont l’enceinte noire qui dit avoir un dîner de prévu.

Pour rappel, Apple n’a toujours pas annoncé officiellement la nouvelle Beats Pill. Mais il y a maintenant deux teasers et certaines célébrités, dont LeBron James, Kim Kardashian, Lionel Messi ou encore Daniel Ricciardo, ont déjà été aperçues avec l’enceinte.

Plusieurs fuites ont déjà dévoilé les principales caractéristiques. Il y a d’abord eu les premières images dans une bêta d’iOS 17.5 puis des confirmations de l’existence du produit dans des bases de données de certains pays.

En ce qui concerne les caractéristiques, l’enceinte Bluetooth proposera un son plus fort par rapport au précédent modèle de 2015. Cela se traduira par des basses plus importantes et une meilleure tonalité. L’autonomie va également doubler pour atteindre 24 heures. Il y aura par ailleurs la résistance à l’eau IP67, une compatibilité avec iOS et Android grâce à un appairage simple, tout comme le support pour les réseaux Localiser d’Apple et Localiser un appareil de Google. Citons aussi un port USB-C et le Bluetooth 5.3.