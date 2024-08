Beats, qui appartient à Apple, relance une campagne avec Kim Kardashian pour le casque Studio Pro. Il y avait déjà eu un partenariat en 2022 pour les écouteurs Beats Fit Pro et ce fut un succès.

Beats x Kim Kardashian

La collaboration Beats x Kim Kardashian propose d’avoir le Beats Studio Pro en trois coloris : Lune, Dune et Terre. Mais pour le reste, rien ne change. Le casque est strictement identique à celui sorti en 2023, d’un point de vue technique.

« Je suis ravie que nous apportions ces trois couleurs populaires et chics aux casques les plus emblématiques et les plus perfectionnés de Beats », a déclaré Kim Kardashian. « Les Beats Studio ont toujours été à la pointe de la mode, j’ai donc hâte de voir comment tout le monde les stylera ».

Beats s’est préparé au lancement avec une campagne publicitaire mettant en scène Kim Kardashian et l’animateur Jimmy Fallon s’affrontant pour la prochaine collaboration Beats, les couleurs neutres Beats x Kim de Kardashian s’opposant à une option jaune moutarde « Beats x Jim » qui n’a pas fait l’objet d’une sélection.

Les points forts du casque selon les suivants selon Apple :

Une expérience d’écoute immersive grâce au système acoustique personnalisé le plus puissant de Beats

Toujours au cœur du son grâce à l’Audio spatial et au suivi dynamique de la tête

Le mode Réduction active du bruit optimise le son en continu pour garantir une véritable immersion musicale

Le mode Transparence vous permet de rester à l’écoute de votre environnement

Compatibilité et intégration améliorées aux écosystèmes Apple et Android grâce au jumelage d’un seul geste

Plus d’options de connexion : audio USB-C, Bluetooth classe 1 et entrée audio 3,5 mm

Deux nouveaux profils d’égaliseur avec l’audio USB-C

Écoute prolongée avec jusqu’à 40 heures d’autonomie (lorsque la Réduction active du bruit est désactivée)

Les micros avec ciblage vocal permettent de passer des appels d’une clarté irréprochable

Les coussinets en cuir UltraPlush sont conçus pour résister plus longtemps et offrir un confort inégalé

Vous pouvez acheter le Beats Studio Pro édition Kim Kardashian sur l’Apple Store en ligne pour 399,95 euros. La livraison se fera le 19 août.