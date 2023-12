Quand la mode urbaine rencontre le high-tech audio : Stüssy, emblème du streetwear, s’associe à Beats, leader dans le domaine de l’audio, pour réinventer le célèbre casque Beats Studio Pro. Cette collaboration marie l’audace des années 90 à la technologie de pointe d’aujourd’hui.

Un design nostalgique aux touches modernes

Ce casque spécial est une ode aux années 90, reprenant les teintes et les textures évoquant l’époque des skateboards et des planches de surf. La résine et la fibre de verre, éléments caractéristiques des sports de glisse, s’entremêlent avec la palette de couleurs vibrantes typiques de cette décennie. C’est un hommage subtil et élégant à une époque révolue, tout en restant ancré dans le présent.

Le Beats Studio Pro ne se contente pas d’être esthétiquement plaisant. Il embarque des fonctionnalités de pointe, comme l’annulation active du bruit, permettant une immersion totale dans la musique. On retrouve également l’audio spatial, tout comme une compatibilité améliorée avec les autres produits Apple pour un jumelage express, le support de « Dis Siri », la localisation ou encore les mises à jour sans fil, tandis que l’autonomie de 40 heures assure une écoute prolongée sans souci de recharge. Cela tombe à 24 heures si vous utilisez le mode Réduction active du bruit ou le mode Transparence. 10 minutes de charge permettent d’avoir l’équivalent de quatre heures d’autonomie.

Cette édition limitée sera disponible le vendredi 15 décembre.

Si les Beats Studio Pro vous intéressent, sachez qu’en ce moment ils sont disponibles à 299,90€ au lieu de 399,95€ sur Amazon en noir, marron, blanc ou bleu.