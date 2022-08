Apple annonce une collaboration avec Kim Kardashian pour ce qui concerne les Beats Fit Pro. Trois nouveaux coloris des écouteurs vont être disponibles à l’achat dès le 16 août.

Il s’agit d’un partenariat pris très au sérieux par Apple, à tel point qu’il existe le lien apple.com/kim qui renvoie vers la page de l’Apple Store en ligne afin de voir les écouteurs. Eddy Cue, le vice-président chargé des services d’Apple a également pris la parole :

Kim a apporté son style minimaliste aux tout premiers Beats Fit Pro personnalisés. Nous sommes ravis de proposer aux amateurs de musique et aux amoureux de la mode les écouteurs les plus innovants de Beats dans une toute nouvelle et magnifique palette de couleurs.