Ça se complique pour l’achat d’un Mac mini ou d’un Mac Studio, avec Apple qui ne permet plus l’achat de certains modèles, notamment ceux qui ont beaucoup de RAM. La mention « Actuellement indisponible » apparaît sur l’Apple Store en ligne.

Pour le Mac mini, le modèle avec 32 Go de RAM affiche « Actuellement indisponible ». C’est la même chose pour la variante avec 64 Go de mémoire. L’achat reste possible pour les modèles avec 16, 24 et 48 Go de RAM, mais la livraison n’est pour tout de suite. Selon les modèles, ce sera à la mi-mai. Pour d’autres, Apple annonce une livraison entre 9 et 10 semaines, soit deux mois et demi.

Vient ensuite le Mac Studio. La variante avec 36 Go de RAM est disponible à l’achat, à condition d’accepter une livraison pas avant la mi-mai. Avec 48 Go, il faut attendre 10 à 12 semaines, soit trois mois. Avec 64 Go, la livraison a lieu début juin. Pour 96 Go, c’est pour fin mai/début juin. Et pour 128 Go, Apple affiche « Actuellement indisponible ». Même chose pour 256 Go : impossible de l’acheter.

Pour rappel, Apple avait déjà stoppé la vente du Mac Studio avec 512 Go de RAM en mars. Pour le coup, ce n’est pas une question de « Actuellement indisponible » : la référence a été complètement retirée de l’Apple Store en ligne.

Il reste un plan B pour faire un achat, c’est de passer par les revendeurs. Voici quelques liens directs vers chacun d’entre eux :

Modèles M5 en approche… ou pénurie de RAM ?

Pourquoi de tels délais de livraison, voire des indisponibilités ? Deux scénarios sont possibles, avec le second qui est moins glorieux que le premier. Soit Apple s’apprête à proposer prochainement des Mac mini et Mac Studio M5, et dans ce cas c’est un moyen de dissuader les acheteurs de prendre les modèles M4. Soit Apple subit de plein fouet la pénurie de RAM qui touche toute l’industrie, l’obligeant à retirer certains modèles.

Nous savons que des modèles M5 verront le jour. Mais rien ne suggère une sortie immédiate. Il semblerait donc, malheureusement, que les problèmes de stock soient liés à la pénurie de RAM et éventuellement à d’autres composants. Tout cela est lié aux sociétés d’intelligence artificielle (OpenAI, Google, Anthropic, etc) qui achètent énormément de RAM et d’autres composants pour les data centers.