Il peut être compliqué d’acheter un Mac mini ou un Mac Studio en ce moment, sachant qu’Apple annonce une livraison pouvant atteindre 5 mois selon le modèle choisi. Cela intervient en pleine pénurie de RAM.

De longs délais pour les Mac mini et Mac Studio

Si l’on prend le Mac mini de base par exemple (puce M4 et 16 Go de RAM), Apple annonce une livraison entre le 22 et le 30 avril. En montant à 24 Go de RAM, la livraison passe à la mi-juin. Avec 32 Go de RAM, Apple annonce 16 à 18 semaines de délai, soit plus de quatre mois. C’est la même chose pour le modèle avec 64 Go de RAM.

Pour le Mac Studio, le modèle de base (puce M4 Max et 36 Go de RAM) n’est pas livré avant la toute fin d’avril ou début mai. Avec 48 Go de RAM, on passe à 10 à 12 semaines de livraison. Pour 64 Go, Apple annonce une disponibilité pour la mi-mai. Avec 128 Go de RAM, c’est très long : 4 à 5 mois selon Apple. C’est le même délai pour 256 Go de RAM.

C’est l’occasion de rappeler qu’Apple a retiré le mois dernier l’option qui permettait d’avoir 512 Go de RAM sur le Mac Studio, là encore en pleine période de pénurie de mémoire.

Il faut savoir que toute l’industrie de la tech est touchée par des prix assez hallucinants pour ce qui est de la RAM, tout particulièrement du côté des PC. Certaines barrettes ont vu leur prix être multiplié par 4 ou 5, dépassant facilement les 1 000 euros.