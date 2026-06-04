Le futur MacBook Ultra avec un écran OLED n’apparaît pas seulement comme un nouveau modèle haut de gamme. Le cabinet Omdia présente le Mac portable comme le moteur principal d’un marché des écrans d’ordinateur portable en OLED hybride déjà estimé à 4 milliards de dollars cette année.

Apple donnerait ainsi une portée industrielle à un choix d’écran jusque-là absent des ordinateurs portables de 14 pouces et 16 pouces. Omdia estime que les dalles OLED hybrides pèseront 12,6 % des ventes d’ordinateurs portables OLED en 2026, puis 89,5 % en 2033, signe qu’un lancement Apple pourrait accélérer le réalignement de toute la filière.

Le cœur du changement tient à l’architecture de la dalle. Le premier MacBook OLED d’Apple utiliserait une structure hybride qui associe un oxide TFT, c’est-à-dire un transistor à couches minces d’oxyde, et des couches OLED tandem, une combinaison déjà utilisée dans les iPad Pro. Omdia attribue à cette formule une luminosité plus élevée, une meilleure efficacité énergétique et une durée de vie plus longue que les dalles OLED conventionnelles avec une seule couche.

Cette bascule suppose aussi une chaîne industrielle prête à suivre. Samsung Display fabriquerait les dalles et a déjà engagé d’importants investissements dans une ligne de production OLED de génération 8.6 en Corée du Sud. Celle-ci a récemment franchi une étape clé vers la production de masse. Omdia ajoute que les fabricants explorent déjà d’autres procédés pour les grandes dalles, avec le Fine Metal Mask, l’impression jet d’encre et le masque de photolithographie de haute précision dans le but d’améliorer l’efficacité de production sur les grands formats.

Les nouveautés à venir pour le MacBook Ultra

Le MacBook Ultra aura le droit à plusieurs nouveautés, en plus de l’écran OLED. Ming-Chi Kuo a déjà annoncé l’arrivée d’un écran tactile. Mark Gurman de Bloomberg a confirmé cette information et évoque des châssis plus fins et plus légers, tandis qu’Apple chercherait à livrer l’appareil le plus fin possible sans sacrifier l’autonomie ni les nouveautés majeures. Cette orientation pourrait pousser le prix vers le haut.

Les modèles repensés de 14 pouces et 16 pouces embarqueraient aussi une webcam avec un trou en haut de l’écran, potentiellement logée dans une découpe en forme de pilule proche de la Dynamic Island de l’iPhone, avec des puces M6 à l’intérieur. Le lancement reste attendu pour la fin de 2026 ou le début de 2027.