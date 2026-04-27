Apple va davantage utiliser le mot « Ultra » cette année, au point de proposer le nom « iPhone Ultra » pour son smartphone pliable et le nom « MacBook Ultra » pour son Mac portable très haut de gamme, selon Macworld.

L’iPhone pliable sera « Ultra »

En ce qui concerne le smartphone pliable, l’iPhone Ultra ne serait techniquement pas inclus dans la gamme des iPhone 18. Apple le proposerait à part, d’où le nom différent. C’est plus ou moins similaire au scénario qui a eu lieu l’an dernier avec les iPhone 17 d’un côté et l’iPhone Air de l’autre.

Malgré tout, Apple compte annoncer les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro MAx et iPhone Ultra au même moment lors d’une keynote en septembre. Ce sera d’ailleurs le premier produit majeur lancé avec John Ternus comme nouveau patron d’Apple. Il succédera à Tim Cook le 1er septembre 2026.

Bien que l’annonce ait lieu en septembre, il y a une incertitude sur la date de sortie de l’iPhone pliable. Il pourrait arriver quelques semaines après les iPhone 18 Pro.

Il y a également un MacBook Ultra

Pour sa part, le MacBook Ultra devrait arriver à la fin de 2026 ou au début de 2027. Ce modèle aurait un écran OLED tactile, les puces M6 Pro et M6 Max, une Dynamic Island, un design plus fin et potentiellement une connexion cellulaire pour se connecter en 4G/5G si besoin. Ce modèle serait une gamme au-dessus du MacBook Pro.

Les iPhone Ultra et MacBook Ultra auront un point commun : un prix élevé. Rien pour que l’iPhone pliable, les rumeurs parlent d’un tarif dépassant 2 000 dollars. En comparaison, l’iPhone le plus cher à ce jour est l’iPhone 17 Pro Max avec 2 To de stockage à 1 999 dollars aux États-Unis et 2 479 euros en France.

Pour rappel, Apple a déjà utilisé le mot Ultra pour des produits. Il y a notamment CarPlay Ultra, l’Apple Watch Ultra ou encore les puces Mx Ultra (M3 Ultra par exemple). Des rumeurs parlent aussi de futurs « AirPods Ultra ».