Les nouvelles maquettes de l’iPhone pliable (qui pourrait se nommer iPhone Ultra) donnent enfin une idée plus concrète de son format réel, bien au-delà des seules diagonales d’écran. Elles montrent surtout un appareil hybride : proche d’un mini iPad une fois ouvert, mais plus compact et potentiellement moins familier qu’attendu lorsqu’il est refermé.

iPad mini vs iPhone Ultra déplié

Ouvert, l’iPhone Ultra adopterait un écran OLED de 7,8 pouces au ratio 4:3, soit un format très proche de l’iPad mini, tandis que la plupart des rumeurs continuent d’évoquer un écran externe de 5,5 pouces une fois fermé.

La maquette partagée par Vadim Yuryev avec un iPhone 17 Pro Max en orientation paysage permet de mieux visualiser ce choix. La largeur serait quasiment la même, mais la surface d’affichage gagnerait fortement en hauteur, avec un écran annoncé 56,9 % plus haut, de 71 mm à 111,5 mm, ce qui rapprocherait davantage l’expérience d’une petite tablette que d’un smartphone classique.

iPhone Ultra déplié vs iPhone 17 Pro Max

L’écran extérieur, lui, pourrait surprendre dans l’autre sens. Une précédente fuite a parlé d’une dalle de 5,3 pouces, plus petite que celle de l’iPhone 13 mini, même si la majorité des rumeurs restent sur 5,5 pouces.

Touch ID, Camera Control et double capteur

Les maquettes suggèrent aussi plusieurs choix de design assez clairs. Le bouton d’alimentation intégrerait Touch ID, le bouton de commande de l’appareil photo serait placé sur le côté droit et les boutons de volume remonteraient sur la tranche supérieure, dans une disposition rappelant l’iPad mini.

Face ID ne serait pas attendu sur ce modèle en raison de contraintes d’espace. Le bouton de commande de l’appareil photo serait, lui, pensé comme un élément important de l’expérience, pour faciliter les ajustements photo tout en gardant une prise stable, y compris à une main.

Autre indice notable, le bloc photo arrière ne couvrirait pas toute la largeur du dos. Il accueillerait seulement deux capteurs, et non trois, ce qui irait dans le sens d’un appareil plus contraint en place qu’un iPhone Pro classique.

Une épaisseur encore floue

C’est toutefois l’épaisseur qui crée l’écart le plus net avec certaines rumeurs récentes. Vadim Yuryev affirme que sa maquette mesure exactement 11 mm une fois fermée, alors que d’autres indiscrétions situaient plutôt l’iPhone pliable entre 9 et 9,5 mm.

Il n’a pas précisé l’épaisseur du produit une fois ouvert. Si les rumeurs évoquant 4,5 mm se confirment malgré tout, Apple signerait alors l’appareil le plus fin de son histoire en position dépliée.

Apple présentera cet iPhone pliable en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Ces deux modèles conserveraient des dimensions proches de celles de la génération actuelle, avec possiblement une Dynamic Island plus petite et, d’après les maquettes déjà vues, un bloc photo encore plus épais.