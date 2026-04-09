Apple n’aurait pas encore tranché sur le design exact de la Dynamic Island de l’iPhone 18 Pro. Le leaker Digital Chat Station indique sur Weibo que la chaîne d’approvisionnement pointe vers un scénario A/B : soit Apple reconduit le moule d’écran de l’iPhone 17 Pro, soit le fabricant réduit le Dynamic Island en déplaçant le récepteur et l’émetteur utilisés pour Face ID sous la dalle.

Il reste des ajustements pour l’iPhone 18 Pro

Ce revirement nuance la position que le même leaker défendait plus tôt, lorsqu’il penchait pour un maintien du design actuel sans modification notable. Il était à contre-courant des autres leakers, avec notamment Ice Universe, Mark Gurman de Bloomberg et Ross Young de DSCC qui parlaient d’une Dynamic Island réduite d’environ 35 % par rapport à l’iPhone 17 Pro.

Sur l’arrière du smartphone, Digital Chat Station est plus affirmatif : le plateau (à savoir le bloc photo) qui a fait ses débuts avec l’iPhone 17 Pro serait reconduit à l’identique. Des « ajustements mineurs aux matériaux et détails de design » accompagneront néanmoins le modèle, dit-il, ce qui fait écho aux rumeurs antérieures sur une harmonisation visuelle entre le cadre en aluminium et la découpe en verre dédiée à la recharge sans fil, dont le contraste deux tons avait divisé les utilisateurs de l’iPhone 17 Pro.

L’iPhone 18 Pro et le Pro Max sont attendus cet automne, aux côtés du premier iPhone pliable d’Apple. La décision finale sur la Dynamic Island reste donc suspendue, avec plusieurs mois encore pour que la balance penche d’un côté ou de l’autre.