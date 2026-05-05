La pénurie de RAM continue de faire mal à Apple, au point que le fabricant ne propose plus à la vente le Mac mini M4 Pro avec 64 Go de RAM et le Mac Studio M3 Ultra avec 256 Go de RAM.

Encore des retraits de Mac mini et Mac Studio

Désormais, le Mac mini est proposé avec 16, 24 ou 48 Go de RAM au mieux. La version avec 64 Go de mémoire n’est plus disponible à l’achat. Il faut d’ailleurs être patient pour la disponibilité, puisqu’Apple annonce une livraison entre 9 et 10 semaines pour la variante avec 24 Go de RAM. La livraison se fera entre le 9 et l6 juillet pour la version avec 48 Go de RAM.

Du côté du Mac Studio, adieu la version avec 256 Go de RAM : on retrouve au mieux 96 Go. Là aussi, Apple annonce de longues semaines avant la livraison selon les modèles. Dans le pire des cas, il faut attendre entre 9 et 10 semaines.

Pour rappel, Apple a retiré de la vente la semaine dernière le Mac mini M4 avec 256 Go de stockage. Celui-ci était l’entrée de gamme avec un prix de 699 euros. Désormais, le premier modèle est celui avec 512 Go de mémoire, avec un prix de 949 euros, soit 250 euros de plus.

La pénurie de RAM continue

Le retrait du jour n’est pas vraiment une surprise. Tim Cook, le patron d’Apple, a confirmé lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers que la pénurie des Mac mini et Mac Studio allait se poursuivre pendant plusieurs mois. « Je pense qu’il faudra plusieurs mois pour atteindre l’équilibre entre l’offre et la demande », a-t-il indiqué. Il a ajouté que ces deux modèles de Mac « sont exceptionnels pour l’IA et les outils agentiques, et leur adoption par les clients progresse plus rapidement que nous ne l’avions prévu. Nous avons donc constaté une demande supérieure à nos prévisions ».

Tout cela intervient en pleine pénurie de RAM qui touche l’intégralité du secteur de la tech. Les géants de l’IA (OpenAI, Google, Anthropic, etc) passent de très grosses commandes de mémoire haute performance, ce qui a un impact sur le reste du marché de la RAM pour le grand public.