Apple ne permet plus d’acheter le Mac mini M4 avec 256 Go d’espace de stockage. Il a complètement disparu de l’Apple Store en ligne. Le minimum est maintenant le modèle avec 512 Go. Mais cela augmente naturellement le prix.

Au revoir Mac mini à 699 euros

Le Mac mini M4 avec 256 Go coûtait 699 euros et n’est donc plus disponible à l’achat sur l’Apple Store. Le nouveau modèle de base devient celui avec 512 Go de stockage qui coûte 949 euros, soit 250 euros de plus.

Il faut savoir que le Mac mini M4 avec 256 Go avait la mention « Actuellement indisponible » depuis la semaine dernière. Aujourd’hui, Apple a complètement retiré ce modèle de son catalogue. Pour rappel, Apple avait décidé en mars de ne plus proposer à l’achat du Mac Studio avec 512 Go de RAM.

Le retrait du jour est moyennement une surprise. Tim Cook, le patron d’Apple, a confirmé lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers que la pénurie des Mac mini et Mac Studio allait se poursuivre pendant plusieurs mois. « Je pense qu’il faudra plusieurs mois pour atteindre l’équilibre entre l’offre et la demande », a-t-il indiqué. Il a ajouté que ces deux modèles de Mac « sont exceptionnels pour l’IA et les outils agentiques, et leur adoption par les clients progresse plus rapidement que nous ne l’avions prévu. Nous avons donc constaté une demande supérieure à nos prévisions ».

Tout cela intervient en pleine pénurie de RAM qui touche l’intégralité du secteur de la tech. Les géants de l’IA (OpenAI, Gemini, etc) passent de très grosses commandes de mémoire haute performance, ce qui a un impact sur le reste du marché de la RAM pour le grand public.

Comment faire si vous voulez un Mac mini avec 256 Go ? Il faut tenter les revendeurs, à savoir la Fnac, Boulanger ou encore Darty.