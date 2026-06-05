À quelques jours du début de la WWDC 2026, Apple a ajouté de nouveaux produits dérivés à son Visitor Center de l’Apple Park. Il s’agit d’un Apple Store ouvert au public, à proximité du campus de l’entreprise.

De nouveaux produits Apple vintage sont disponibles

Mr. Macintosh a partagé plusieurs photos du merchandising, montrant de nouveaux produits, notamment des sweats à col rond arborant la typographie Apple Garamond en couleurs arc-en-ciel (vendus 80 dollars), des casquettes avec là aussi un logo Apple arc-en-ciel (vendues 40 dollars), ainsi que des gourdes grises et blanches (vendues 40 dollars). Le logo coloré est un clin d’œil aux couleurs qu’Apple arborait à l’époque.

Exclusive new Apple Park Visitor Center #WWDC26 merch drop today!!!🤩 I was first in the store this morning after the overnight reset! Here’s what Apple added: 🌈 Rainbow Apple Logo Hat

🌈 Rainbow Garamond Crewneck

🚰 Apple Stainless Steel Water Bottle pic.twitter.com/joEbAtigjq — Mr. Macintosh (@ClassicII_MrMac) June 4, 2026

Ceux qui aimeraient bien mettre la main sur les sweats et les autres accessoires vont être déçus d’apprendre qu’ils sont uniquement disponibles au Visitor Center à l’Apple Park. En effet, Apple ne les commercialise ni sur son site Internet ni dans les autres Apple Store. C’est spécifique à la boutique à proximité de l’Apple Park. Celle-ci propose d’ailleurs plusieurs produits dérivés tout au long de l’année, notamment des t-shirts et des sweats à capuche, ainsi que des gourdes, des cahiers, des stylos et d’autres petits articles.

Bien sûr, il est possible d’acheter un iPhone, un iPad, un Mac ou un autre produit sur place. Cela reste un Apple Store.

Pour rappel, la WWDC 2026 aura lieu du 8 au 12 juin. La keynote d’ouverture du 8 juin sera la plus importante avec la présentation d’iOS 27, de macOS 27 et des autres systèmes d’exploitation. Apple a convié certains développeurs et médias à l’Apple Park.