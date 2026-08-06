Abode lance deux nouveaux capteurs compatibles Apple Home pour sécuriser garages et portails

Abode étend son catalogue domotique avec deux accessoires destinés aux zones souvent oubliées par les systèmes de sécurité traditionnels. Le Garage Tilt Sensor et l’Outdoor Contact Sensor permettent de surveiller garages, portails, abris de jardin ou dépendances, tout en s’intégrant à Apple Home, Alexa et Google Assistant.

Un capteur dédié aux portes de garage

Le Garage Tilt Sensor détecte un changement d’inclinaison supérieur à 45 degrés. Il peut ainsi déterminer lorsqu’une porte basculante, une trappe ou une fenêtre inclinable commence à s’ouvrir ou à se fermer. Abode annonce jusqu’à dix ans d’autonomie et une portée pouvant atteindre environ 150 mètres dans des conditions optimales.

Les alertes sont transmises via l’application Abode et le capteur peut participer aux automatisations de la maison. Cette intégration intervient alors qu’Apple a récemment achevé la transition vers la nouvelle architecture de son application Maison, conçue pour améliorer les performances des accessoires connectés.

Un modèle IP66 pour les installations extérieures

L’Outdoor Contact Sensor cible davantage les portails métalliques, boîtes aux lettres, garages séparés ou cabanons. Sa certification IP66 lui permet de résister à la poussière et aux projections d’eau. Abode utilise également un aimant plus puissant et une distance de déclenchement supérieure afin de limiter les fausses alertes.

Les deux accessoires peuvent être associés au moteur d’automatisation CUE. Une ouverture de portail après la tombée de la nuit peut, par exemple, déclencher l’éclairage extérieur, tandis qu’une porte de garage restée ouverte trop longtemps peut générer une action automatique. Une logique similaire à celle des nouveaux équipements de sécurité compatibles Apple Home d’Aqara.

Le Garage Tilt Sensor est proposé à 34,99 dollars et l’Outdoor Contact Sensor à 49,99 dollars. Avec ces deux produits, Abode renforce surtout la surveillance du périmètre extérieur, alors qu’Apple travaillerait elle-même sur de nouveaux capteurs dédiés à la sécurité domestique.