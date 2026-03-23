Apple travaillerait depuis peu sur un accessoire discret destiné à renforcer sa stratégie domotique (maison connectée), soit un petit capteur orienté sécurité, capable de détecter une présence et d’identifier les occupants du domicile. L’objectif ne serait pas seulement de surveiller mais aussi de rendre la domotique plus “contextuelle”, en déclenchant des actions spécifiques selon la personne et la pièce concernées.

Un petit capteur qui ressemble à une caméra intelligente

L’appareil est décrit comme un « small sensor for managing home security », avec un nom de code interne « J450 ». Cela suggère un produit plus compact qu’une caméra classique, mais qui pourrait combiner un ou des capteurs avec des capacités vidéo. Les rumeurs évoquent notamment une fonction reconnaissance faciale et des capteurs infrarouges, utiles pour distinguer un membre du foyer, un invité ou un mouvement nocturne.

De la surveillance à l’automatisation, pièce par pièce

Au-delà de l’alerte sécurité, ce capteur serait pensé comme un déclencheur d’actions HomeKit : extinction des lumières quand une pièce se vide, adaptation d’une ambiance selon l’utilisateur, voire lancement automatique de contenus audio. L’alimentation sur batterie est aussi évoquée, ce qui faciliterait l’installation sans câbles et la multiplication des points de détection dans la maison.

Un écosystème domotique Apple en cours d’assemblage

L’accessoire J450 s’inscrirait dans une vague plus large de produits « Home », aux côtés d’un hub domestique intégrant Apple Intelligence et, potentiellement, d’un appareil de type écran pivotant. Reste à savoir si Apple pourrait parvenir à proposer un appareil simple à installer, fiable au quotidien et respectueux de la vie privée, tout en rivalisant avec les acteurs déjà bien installés.