À l’occasion du CES 2026, Signify a levé le voile sur plusieurs évolutions majeures de l’écosystème Philips Hue. Au cœur des annonces figure SpatialAware, une nouvelle génération de scènes lumineuses conçue pour offrir un rendu plus immersif et cohérent, ainsi qu’une intégration renforcée avec Apple Home pour les produits de sécurité Hue.

Des scènes lumineuses qui tiennent compte de l’espace

La technologie SpatialAware repose sur une analyse précise de la disposition des luminaires dans chaque pièce. Grâce à un algorithme dédié, les couleurs et intensités sont réparties en fonction de l’emplacement réel des lampes, afin de créer des ambiances plus naturelles. Contrairement aux scènes actuelles, où les teintes sont appliquées de manière aléatoire, SpatialAware permet par exemple de simuler un coucher de soleil en diffusant des tons chauds d’un côté de la pièce et des nuances plus sombres de l’autre.

La scène savannah sunset avec la fonction SpatialAware

Cette fonctionnalité nécessite le Hue Bridge Pro et utilise la caméra d’un iPhone ou d’un iPad pour cartographier la pièce. Elle sera accessible via la galerie de scènes et restera optionnelle. À son lancement, environ la moitié des scènes, principalement inspirées de la nature, seront compatibles.

La même scène sans la fonction SpatialAware

Apple Home arrive sur la gamme Hue Secure

Signify a également confirmé l’arrivée du support Apple Home pour les caméras Hue Secure, la sonnette vidéo et les capteurs de contact. Les utilisateurs pourront consulter les flux vidéo en direct, recevoir des alertes en temps réel et afficher les images en incrustation sur Apple TV.

Automatisations et intelligence artificielle renforcées

L’assistant Hue gagne aussi en flexibilité avec la création d’automatisations via des commandes en langage naturel et une prise en charge étendue à de nouvelles langues. Les automatisations sont désormais mieux organisées au sein des différentes pièces et zones, facilitant leur gestion au quotidien.

SpatialAware sera déployé au printemps 2026, tandis que l’intégration Apple Home pour les produits de sécurité est prévue au premier trimestre.