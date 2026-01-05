Lutron élargit son catalogue de solutions pour la maison connectée à l’occasion du CES 2026 avec l’arrivée des Caseta Wood Blinds. Ces nouveaux stores intelligents misent sur une finition en bois naturel et sur des fonctionnalités avancées, dont un réglage automatique de l’orientation des lames en fonction de la position du soleil.

Des stores motorisés pensés pour le confort lumineux

Les Caseta Wood Blinds sont capables d’ajuster l’inclinaison de leurs lames afin d’optimiser l’apport de lumière naturelle tout au long de la journée. Cette automatisation permet de limiter l’éblouissement, de préserver l’intimité et de contribuer à une meilleure gestion thermique de l’habitat. L’ensemble s’intègre à l’écosystème Apple Home, ce qui facilitera le contrôle via l’application Maison ou par la voix.

Un design en bois sur mesure

Fabriqués à partir de tilleul nord-américain, ces stores sont conçus sur commande pour s’adapter précisément aux dimensions des fenêtres, jusqu’à 1,22 m de large et 2 mètres de de haut. Deux finitions sont proposées, soit un blanc peint sobre ou un noyer foncé teinté, ce qui permettra d’accorder ces volets à différents styles d’intérieur.

Installation simple et contrôle sans fil

Fidèles à la philosophie Caseta, les nouveaux stores de Lutron s’installent sans câblage complexe et peuvent être pilotés à l’aide de la télécommande Pico, en plus des commandes via smartphone. Leur fonctionnement repose sur la fiabilité reconnue des systèmes Lutron, conçus pour un usage quotidien sans contraintes.

Disponibles dès maintenant à la commande sur le site du fabricant, les Caseta Wood Blinds sont proposés à partir de 429 dollars.