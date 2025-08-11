HomeKit a vu le jour en 2014, mais il semblerait que l’infrastructure de la domotique d’Apple va laisser place à Apple Home. C’est en tout cas ce que suggèrent de récents indices.

Au revoir HomeKit ?

Le dernier indice en date se situe au niveau de la bêta 5 de tvOS 26, disponible depuis peu. Dans les réglages, la mention « AirPlay et HomeKit » a été remplacée par « AirPlay et Apple Home ». Il y a également eu une modification au niveau du code. On pouvait auparavant lire :

Votre Apple TV ne pourra pas se connecter à iCloud et HomeKit tant que vous n’aurez pas ajouté un nouvel utilisateur par défaut.

Maintenant, on lit :

Votre Apple TV ne pourra pas se connecter à iCloud et Apple Home tant que vous n’aurez pas ajouté un nouvel utilisateur par défaut.

À l’origine, Apple Home désigne l’application et l’écosystème globaux d’Apple pour la maison connectée, tandis que HomeKit est le nom donné depuis 2014 à l’infrastructure sous-jacente de l’entreprise pour les accessoires de la maison connectée. Des deux noms, HomeKit semble plus technique.

A priori, Apple ne va pas soudainement abandonner sa marque HomeKit. Mais on sent qu’une transition est en cours et il ne faudra pas être étonné de voir uniquement l’appellation Apple Home à l’avenir. Les futures mises à jour nous en diront plus.