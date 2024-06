HomeKit aussi a droit à quelques modifications avec iOS 18. Désormais, l’utilisateur pourra choisir quel appareil fait office de Home Hub actif. Pour le dire autrement, il sera possible de désigner l’apparut qui servira de hub général pour tous les autres appareils connectés du réseau. Idéal donc si l’on dispose de plusieurs HomePod répartis dans plusieurs pièces de la maison, voire plusieurs boitiers Apple TV.

Apple rectifie donc ce qui apparaissait jusqu’ici comme un « comportement » peu consistant du HomeKit, l’affectation du Home Hub alternant entre les appareils reconnus, ce qui pouvait aboutir à des situations absurdes où l’appareil le plus éloigné de tous les autres était sélectionné comme hub principal (alors que la connexion était forcément moins bonne avec ce dernier). Désormais, il est donc possible de choisir un « hub préféré », ce qui résout de facto ce type de problème. Le choix du Hub se fait directement dans les paramètres de l’app Maison (sous iOS 18). Il sera aussi nécessaire de mettre à jour les appareils HomePod et Apple TV (cela marché déjà avec la version bêta d’iOS 18).