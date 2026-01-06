Présentée au CES 2026, l’Aqara Smart Lock U400 s’annonce comme la serrure connectée la plus sophistiquée du marché. Ce modèle mise en effet sur la technologie ultra wideband (UWB) pour proposer un déverrouillage entièrement automatique et d’une grande précision, en s’appuyant directement sur la puce UWB intégrée aux iPhone les plus récents.

Le déverrouillage mains libres grâce à l’UWB

Contrairement aux solutions Bluetooth classiques, la serrure U400 est capable de détecter l’approche d’un utilisateur avec une précision de l’ordre de quelques dizaines de centimètres. Lorsque l’iPhone se trouve dans une poche ou un sac, la porte se déverrouille automatiquement à l’approche, sans contact ni validation manuelle. Aqara permet toutefois de limiter l’activation à un angle précis afin d’éviter les déverrouillages involontaires à proximité de la porte.

Une intégration poussée dans l’écosystème Apple et Matter

Compatible avec Apple Home Key, la U400 peut aussi être ouverte via une carte numérique stockée dans l’app Cartes, à l’aide d’un iPhone ou d’une Apple Watch. Elle prend aussi en charge Matter et Thread, ce qui lui permet de s’intégrer facilement à HomeKit, aux automatisations de la maison connectée et aux commandes vocales Siri, le tout sans nécessiter obligatoirement de hub Aqara.

La serrure propose également de nombreux modes d’accès alternatifs : lecteur d’empreintes, code PIN, NFC, clé physique ou codes temporaires pour les invités. Alimentée par une batterie rechargeable USB-C de 4800 mAh (six mois d’autonomie) et protégée par une certification IP65, l’Aqara U400 se positionne comme une solution vraiment haut de gamme.