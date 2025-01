Le fabricant Lutron a annoncé aujourd’hui auc CES 2025 le lancement des nouveaux Caséta Smart Shades, des stores intelligents compatibles avec HomeKit et d’autres plateformes domotiques. Proposés à partir de 399 dollars, ces stores peuvent être contrôlés via des horaires programmés, des commandes murales, des télécommandes, l’application Lutron, l’application Maison d’iOS, ou encore avec des commandes vocales Siri.

Ces Caséta Smart Shades sont les premiers stores intelligents de la marque Caséta. Conçus pour fonctionner silencieusement et de manière parfaitement synchronisée, ils ont été testés pour durer plus de 10 ans (ce qui est bien un minimum pour un équipement de maison). Ces volets/stores intelligents peuvent être intégrés aux lumières et interrupteurs intelligents Caséta afin de coordonner la lumière naturelle et artificielle. Disponibles en styles enrouleur ou alvéolaire, et dans les coloris blanc ou gris, ces stores mesurant jusqu’à 1,22 m de large et 2,03 m de haut coûtent 399 dollars l’unité, des tailles personnalisées allant jusqu’à 2,44 m de large et 2,64 m de long sont disponibles moyennant un supplément. Une option d’occultation complète est également proposée pour 30 dollars supplémentaires.

Concernant la disponibilité en France, c’est via Amazon que ça se passe, mais l’on constate que ces nouveaux produits ne sont pas encore disponibles sur le site de vente.