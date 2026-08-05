Apple Vision Pro : une étude confirme son intérêt en chirurgie avec des opérations 19 % plus rapides

L’Apple Vision Pro trouve progressivement sa place dans les blocs opératoires. Une étude publiée dans l’American Journal of Ophthalmology International montre que le casque d’Apple peut remplacer efficacement les écrans traditionnels lors de certaines interventions endoscopiques, tout en améliorant l’ergonomie des chirurgiens et en réduisant la durée des opérations.

Des interventions 19 % plus rapides avec le Vision Pro

Les chercheurs de l’UC San Diego Shiley Eye Institute ont étudié 32 dacryocystorhinostomies endoscopiques, une chirurgie destinée à traiter l’obstruction des voies lacrymales. Seize opérations ont été réalisées avec le Vision Pro comme écran principal, contre seize avec un moniteur conventionnel.

La durée moyenne est passée de 42,7 minutes avec l’installation classique à 34,4 minutes avec le casque, soit une réduction de durée d’environ 19 %. Le taux de réussite fonctionnelle a atteint 100 % dans les deux groupes, sans complications pendant ou après l’intervention.

Moins de fatigue et une meilleure posture pour les chirurgiens

Les cinq chirurgiens ayant participé à l’étude ont de plus préféré l’expérience avec le Vision Pro. Leur charge de travail ressentie a fortement diminué, tandis que le casque leur permettait de conserver une position plus naturelle de la tête et du cou. Un bénéfice déjà envisagé dès 2023, lorsque des médecins estimaient que le Vision Pro pouvait éviter de détourner le regard vers des moniteurs.

Depuis son lancement, le casque a été testé lors de chirurgies orthopédiques complexes, puis pendant des dizaines d’interventions aux États-Unis. Certains chirurgiens ont même remplacé le HoloLens par le casque d’Apple.

Un casque cher pour le grand public, économique pour un bloc opératoire

L’étude souligne également son faible encombrement et son coût réduit face aux systèmes de visualisation médicaux spécialisés. Si ces résultats doivent encore être confirmés sur davantage de patients et d’interventions, ils renforcent néanmoins l’idée que le Vision Pro pourrait trouver dans le secteur de la médecine l’un de ses usages les plus convaincants.