L’Apple Vision Pro gagne les milieux de la santé. Apple avait déjà établi une première liste des expériences menées dans ce domaine, mais cette fois, le casque XR d’Apple éjecte un concurrent. Ainsi, une assistante-chirurgien de l’hôpital Cromwell de Londres s’est servie de l’Apple Vision Pro pour une opération de la colonne vertébrale en lieu et place de l’HoloLens 2 qui était utilisé jusqu’ici. L’assistante en question, Suvi Verho, a utilisé le casque afin de surveiller l’ensemble de la procédure et s’assurer que les outils nécessaires étaient disponibles. Pour Suvi Verho, le casque d’Apple est rien moins que « révolutionnaire » dans ce contexte et permet de réduire drastiquement le risque d’erreur humaine tout en augmentant la confiance des praticiens dans le processus chirurgical.

