Malgré son interface à l’oeil et aux doigts, Apple a bien évidemment pensé à doter son casque Apple Vision Pro de solides fonctions d’accessibilité, des fonctions principalement destinées aux personnes en situation de handicap. Le YouTubeur Ryan Hudson Peralta fait ainsi la démonstration assez fascinante de la fonction Sound Actions, qui permet de remplacer le pinçage des doigts par des sons émis avec la bouche, et ainsi de pouvoir utiliser le casque… sans les mains ! Peralta est plus que conquis : « Je vais vous expliquer pourquoi je pense que l’Apple Vision Pro est la technologie la plus accessible jamais conçue. De ses fonctionnalités d’accessibilité révolutionnaires à mes expériences personnelles et aux améliorations que j’espère voir, cette vidéo couvre tout. Rejoignez-moi pour explorer les fonctionnalités clés qui font du Vision Pro un appareil remarquable pour les personnes handicapées. Je vais vous présenter les actions sonores, qui me permettent de contrôler l’appareil avec uniquement les sons de ma bouche, éliminant ainsi le besoin de commandes vocales répétitives. »



La rapidité et la facilité avec laquelle Ryan Paralta contrôle l’interface du Vision Pro malgré sa situation de handicap est véritablement stupéfiante, au point que l’on se dit que ce casque mérite d’avoir une destinée rien que pour cela. Imaginer en effet qu’un tel produit puisse permettre à des personnes en gros handicap ou qui ont du mal à se déplacer de pouvoir in fine se mouvoir dans des environnements VR ou AR est une satisfaction en soi. Sans doute un vrai « game changer » pour ce public cible.