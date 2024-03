Apple assure que le Vision Pro va devenir un outil idéal pour le milieu de la santé, afin notamment d’aider le corps médical, ce qui aura naturellement des répercussions sur les patients.

L’Apple Vision Pro pourrait aider le monde de la santé

Apple explique comment les applications immersives qui associent le contenu numérique au monde physique peuvent transformer la façon dont les professionnels de la santé s’entraînent, planifient les interventions chirurgicales et s’engagent dans les soins aux patients, aussi bien en milieu clinique qu’à domicile. Par exemple, l’application myMako exploite les capacités 3D du Vision Pro pour améliorer la planification chirurgicale, offrant aux chirurgiens un accès intuitif et dynamique aux plans chirurgicaux et aux informations. D’autre part, CyranoHealth utilise l’informatique spatiale pour offrir une formation complète et immersive sur l’équipement médical, dans le but de renforcer la confiance et de réduire l’anxiété chez les travailleurs de la santé de première ligne.

Voici d’autres éléments listés :

L’application Cinematic Reality de Siemens Healthineers crée des hologrammes immersifs et interactifs de l’anatomie humaine, améliorant ainsi l’enseignement médical et les consultations des patients.

Epic Systems réimagine la gestion des dossiers des patients avec le concept Epic Spatial Computing, qui permet aux professionnels de la santé d’interagir avec les données des patients grâce à des gestes intuitifs et à l’informatique spatiale.

Xaia de Cedars-Sinai propose une approche unique du soutien à la santé mentale, en offrant une thérapie conversationnelle basée sur l’IA dans des environnements personnalisables et apaisants.

Susan Prescott, vice-présidente d’Apple chargée des relations avec les développeurs au niveau mondial, déclare :