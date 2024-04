eXeX, éditeur leader dans le domaine des logiciels de logistique chirurgicale assistés par intelligence artificielle, a franchi une étape importante en combinant sa solution logicielle avec le casque Apple Vision Pro pour la coordination et la gestion d’une arthroplastie totale inversée de l’épaule. L’usage du Vision Pro dans le cadre d’une intervention aussi complexe est une première pour le casque d’Apple. L’opération, menée par G. Russell Huffman, MD, MPH du Rothman Orthopaedic Institute, s’est déroulée à l’AdventHealth Surgery Center Innovation Tower à Orlando, en Floride. La plateforme d’eXeX a joué un rôle clé dans l’opération, illustrant l’adaptabilité et le potentiel des technologies informatiques « spatiales » dans des situations chirurgicales complexes.

Le secteur de la santé adoube l’Apple Vision Pro

Pour information, le logiciel d’eXeX permet aux praticiens d’accéder de manière « holographique » (et sans contact) aux plans chirurgicaux, à l’inventaire et aux instructions procédurales directement dans l’environnement stérile de la salle d’opération, offrant ainsi une visualisation de données jusqu’alors inaccessibles dans ce contexte. Suite à l’opération, le Dr Huffman s’est montré particulièrement enthousiaste : « Cette réussite n’est pas seulement une étape importante pour eXeX mais un bond en avant pour l’ensemble de l’industrie médicale. Notre utilisation réussie de l’Apple Vision Pro et du logiciel eXeX dans un environnement aussi complexe souligne notre engagement à repousser les limites de ce qui est possible en matière d’interventions chirurgicales et de soins aux patients. » Kara Harmon, administratrice et directrice des opérations de l’AdventHealth Surgery Center Innovation Tower, en a rajouté une couche: « Utiliser l’Apple Vision Pro pour la première fois pour organiser une chirurgie totale inversée de l’épaule n’est pas seulement un progrès, mais un témoignage de notre engagement à être pionnier. soins aux patients. eXeX est pour moi la prochaine étape dont le monde chirurgical a besoin. »

Au delà de l’aspect médical, cette première mondiale constitue une superbe publicité indirecte du Vision Pro. Le casque d’Apple a en tout cas la cote dans le secteur de la sant : il y a quelques semaines, on apprenait que le London’s Cromwell Hospital troquait ses HoloLens 2 contre des Apple Vision Pro. Si le succès du casque d’Apple auprès du grand public est encore très loin d’être acquis, le monde professionnel semble de son côté déjà conquis.