Malgré son positionnement très « consumer » (avec un gros focus sur la consommation de contenus), Apple sait que le tarif actuel de l’Apple Vision Pro serait plus approprié à une clientèle professionnelle. En interne, la firme de Cupertino s’est déjà réorientée vers ce public-cible. Bloomberg rapporte qu’une vidéo a été envoyée aux employés cette semaine, dans laquelle les dirigeants d’Apple Mike Rockwell et Alan Dye discutent sur l’avenir du Vision Pro en tant qu’outil pour les Pros. Le VP Mike Rockwell indique alors que les personnels des métiers de la santé, de la formation ou de l’éducation auraient bien des raisons de s’intéresser au casque XR d’Apple : « Souvent, les chirurgiens ont du mal à regarder les écrans pendant les procédures, où les informations sont dispersées », a ainsi déclaré Rockwell, « Apple Vision Pro pourrait rassembler tout cela et, espérons-le, améliorer les résultats pour les patients ».

Plus loin dans la vidéo, Rockwell reconnait que si l’Apple Vision Pro a été pensé « en tant qu’appareil grand public pour les jeux, la vidéo et la communication, la société (Apple) cherche des moyens d’élargir son attrait ». Voilà qui est clair. Le VP avoue enfin être « très enthousiasmé par ce que nous pouvons faire en matière d’apprentissage et d’éducation, car il s’agit d’un autre super pouvoir d’Apple Vision Pro »