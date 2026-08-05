Apple CarPlay arrive maintenant sur les bateaux

Planifier son itinéraire nautique depuis son canapé avant de le retrouver directement à la barre du bateau : c’est la promesse que porte l’intégration d’Apple CarPlay chez MasterCraft Boat Holdings sur ses bateaux pontons Crest et Balise à partir des modèles de 2027. Cela repose sur un partenariat avec Savvy Navvy, l’application spécialisée dans la navigation maritime.

Après la voiture, Apple CarPlay arrive sur le bateau

Contrairement à Apple Plans, qui ne propose pas de fonctionnalités nautiques, Savvy Navvy apporte directement dans l’interface de CarPlay des cartes marines, un GPS embarqué, un système de routage intelligent et des prévisions météorologiques en temps réel. Les modèles Balise ainsi que les gammes Crest Conquest et Caribbean seront les premiers bateaux pontons équipés de cette technologie dès leur lancement en 2027, avec une compatibilité assurée aussi bien sur iOS que sur Android.

Jelte Liebrand, fondateur et patron de Savvy Navvy, déclare :

Les plaisanciers réclament depuis des années un système d’infodivertissement moderne. Planifiez votre sortie depuis votre canapé, montez à bord et le système est déjà prêt à la barre. Pas de synchronisation compliquée : ça fonctionne, tout simplement. Savvy Navvy pour CarPlay est compatible avec iOS et Android sur n’importe quel écran compatible. Je suis ravi de voir que Crest et Balise proposent désormais CarPlay à leurs plaisanciers.

Plusieurs fonctions sont disponibles

Cette simplicité d’usage s’appuie sur un ensemble complet de fonctionnalités disponibles directement depuis l’écran de CarPlay sur le bateau :

Des cartes Savvy Charts consultables en mode jour, nuit ou satellite, ainsi que des vues en deux ou trois dimensions.

Un routage intelligent permettant de préparer son trajet à domicile, une fonction de recherche de lieux comme les marinas, ports et mouillages, ainsi que des marqueurs personnalisés qui peuvent être sauvegardés.

Un mode navigation affichant l’heure d’arrivée estimée, la vitesse, le temps et la distance restants ainsi que la prochaine manœuvre à effectuer.

Un affichage du trafic maritime activable ou désactivable, un partage de position en direct entre plaisanciers et des données de bathymétrie pour connaître la profondeur des fonds marins.

Les acheteurs des modèles Balise ou Crest de 2027 bénéficieront en outre d’un accès limité inclus à l’abonnement Savvy Navvy Premium, leur donnant accès à cet ensemble complet de fonctionnalités sans frais supplémentaires immédiats.