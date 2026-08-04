WhatsApp améliore les discussions de groupes : mention @tous, nouveaux sondages et plus

WhatsApp annonce l’arrivée de trois nouveautés sur son application pour les discussions, dont la mention @tous, de nouveaux sondages et la création de discussions de groupe à partir de groupes existants.

Trois nouveautés pour WhatsApp et les groupes

Avec la mention @tous, vous pouvez avertir toutes les personnes de votre discussion de groupe au sujet de messages importants et urgents. Dites adieu aux identifications individuelles et aux messages perdus dans un groupe bruyant. Utilisez la mention @tous pour avertir tout le monde des messages urgents, tels que les fermetures d’écoles ou de bureaux, les dates limites d’événements ou les changements de dernière minute de vos programmes. Dans les groupes de plus de 32 personnes, la mention @tous est réservée aux administrateurs.

La deuxième nouveauté concerne une amélioration pour les sondages. Vous pouvez désormais définir une heure de fin pour verrouiller le vote, masquer les noms des votants pour que tout le groupe soit plus à l’aise pour partager ses préférences et modifier les questions de votre sondage dans les 15 minutes si vous remarquez une faute de frappe ou si vous avez besoin de précisions.

Enfin, la troisième nouveauté permet de créer des discussions de groupe à partir de groupes existants. Débutez instantanément une nouvelle discussion de groupe avec les membres d’un groupe existant en un seul appui, sans avoir à les ajouter un par un. C’est la solution idéale pour créer une conversation parallèle et organiser une fête surprise, coordonner la logistique d’un événement ou approfondir un sujet sans encombrer la discussion principale.

Ces changements font suite à d’autres nouveautés déployées plus tôt dans l’année pour les groupes.

Comme à chaque fois avec WhatsApp, les mises à jour sont en cours de déploiement. Certains en profitent dès aujourd’hui, tandis que d’autres devront attendre les prochains jours ou semaines selon les cas. La messagerie appartenant à Meta en profite pour rappeler qu’elle compte plus de 100 millions d’utilisateurs aux États-Unis et plus de trois milliards dans le monde.