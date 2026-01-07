WhatsApp commence l’année avec l’ajout de trois nouveautés au niveau de son application iOS et Android. Cela concerne les discussions de groupe.

Du nouveau pour les discussions de groupe sur WhatsApp

Les nouveautés sont Étiquettes de membre, Stickers de texte et Rappels d’événements. Voici comment WhatsApp présente chacune d’entre elles :

Étiquettes de membre : vous pouvez désormais vous attribuer une étiquette qui informe les membres du groupe de votre rôle. Cette étiquette est personnalisable pour chaque groupe : vous pouvez donc être « Papa d’Anna » dans un groupe et « Gardien de but » dans un autre.

Stickers de texte : vous pouvez désormais transformer n'importe quel mot en sticker pour les messages que vous souhaitez mettre en avant. Pour cela, il vous suffit d'entrer votre texte dans la recherche de stickers. Vous pouvez également ajouter les stickers que vous venez de créer directement à vos packs de stickers, sans avoir à les envoyer dans une discussion.

Rappels d'événements : désormais, lorsque vous créez et envoyez un événement dans une discussion de groupe, vous pouvez créer des rappels anticipés personnalisés pour les personnes invitées. Tout le monde recevra alors un rappel pour ne pas oublier de se rendre à la fête que vous organisez ou de rejoindre l'appel au bon moment, en fonction du type d'événement.

Comme d’habitude avec WhatsApp, le déploiement des nouveautés est progressif. Certains ont déjà le droit aux nouvelles fonctions annoncées aujourd’hui par la messagerie. D’autres les auront bientôt. Il faut penser à mettre à jour l’application depuis l’App Store.