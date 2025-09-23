WhatsApp annonce la disponibilité d’une nouvelle fonction sur son application iOS et Android qui permet de traduire les messages au sein des discussions. Ce sera pratique pour tous ceux qui ont besoin d’un coup de main pour bien tout comprendre.

Une traduction des messages dans WhatsApp

À présent, si vous voyez un message sur WhatsApp dans une autre langue, il vous suffit d’appuyer longuement dessus et de sélectionner « Traduire ». Choisissez la langue cible ou source du message à traduire, et téléchargez-la pour l’enregistrer afin de l’utiliser pour de futures traductions. Cette fonctionnalité est disponible pour les discussions individuelles, dans les groupes, ainsi que pour les actualités de chaînes.

WhatsApp précise que les utilisateurs Android peuvent également activer la traduction automatique pour l’ensemble d’un fil de discussion afin que tous les messages entrants dans cette conversation soient également traduits. Il n’est pas précisé pourquoi ce système n’est pas disponible sur iOS ni si les utilisateurs d’iPhone pourront en profiter à l’avenir.

« La traduction des messages a été conçue de sorte à protéger la confidentialité de vos discussions. C’est pour cette raison que le processus de traduction a lieu sur votre appareil uniquement. WhatsApp ne peut pas voir ce qui est traduit », indique le service.

Plusieurs langues prises en charge

Tout porte à croire que WhatsApp sur iPhone utilise l’application Traduction d’Apple plutôt qu’un outil de Meta ou autre. La raison est que WhatsApp indique que la fonction de traduction sur iPhone concerne 19 langues et la messagerie renvoie vers le site d’Apple pour les 19 langues en question. Cela inclut le français, l’anglais, l’espagnol, l’arabe, l’allemand, le japonais, le coréen, le mandarin et plus encore.

Du côté d’Android en revanche, les utilisateurs pourront profiter de la traduction en six langues : anglais, espagnol, hindi, portugais, russe et arabe. Il n’est pas précisé quand le français sera disponible. WhatsApp assure en tout cas que d’autres langues seront ajoutées à l’avenir.