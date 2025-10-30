WhatsApp annonce aujourd’hui proposer le support des passkeys (clés d’accès) en ce qui concerne la sauvegarde chiffrée des discussions. Cela ajoute ainsi une sécurité supplémentaire.

Le support des passkeys pour les sauvegardes chiffrées sur WhatsApp

Il était déjà possible de sécuriser la sauvegarde de ses discussions avec un mot de passe. Avec les passkeys, il suffit d’utiliser le système biométrique de son smartphone. Il s’agit généralement du capteur d’empreintes ou de la reconnaissance faciale. Dans le cas d’Apple avec les iPhone, il est question de Touch ID et Face ID selon son modèle.

Le problème des mots de passe est qu’un hacker peut les obtenir s’il trouve réellement un moyen et donc accéder à vos comptes. Dans le cas des passkeys, ce n’est pas possible, puisque le pirate n’a pas accès à votre empreinte et encore moins à votre visage (une simple photo ne suffit pas pour contourner le système).

Voici ce qu’indique WhatsApp dans son annonce du jour :

Vous n’aurez plus besoin d’avoir à retenir un mot de passe ou une clé de chiffrement à 64 chiffres. Les clés d’accès vous permettront de chiffrer les sauvegardes de vos discussions à l’aide de votre empreinte digitale, de la reconnaissance faciale ou du code de verrouillage d’écran. Appliquez le même niveau de sécurité à vos sauvegardes de discussions qu’à vos discussions et appels sur WhatsApp en les protégeant désormais d’un simple geste ou regard. Vos sauvegardes resteront ainsi sécurisées, accessibles et privées.

WhatsApp fait savoir que le support des passkeys est en cours de déploiement. C’est à retrouver en ouvrant l’application de messagerie et en se rendant dans Paramètres > Discussions > Sauvegarde des discussions > Sauvegarde chiffrée de bout en bout. Si l’option n’apparaît pas, alors attendez quelques jours ou éventuellement quelques semaines, le temps que la mise à jour s’applique à votre compte.