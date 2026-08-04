Apple organise un concours de sosies de Ted Lasso dans son Apple Store de New York

L’équipe marketing est en forme : Apple va transformer son célèbre magasin de la Cinquième Avenue en terrain de jeu pour les fans de Ted Lasso. Le 6 août prochain, la marque à la pomme organisera un concours de sosies consacré au célèbre coach incarné par Jason Sudeikis, avec costumes, moustaches, quiz et discours de motivation au programme.

Trois épreuves pour devenir le meilleur Ted Lasso

Baptisé Gathering of the Teds, l’événement se déroulera de 16 h 30 à 19 h 30 heure locale. La première manche, Ted Energy, demandera aux participants de se présenter dans la peau du personnage puis de danser pendant deux minutes. Seuls dix candidats accéderont à la suite.

La deuxième épreuve, Head Coach, combinera un quiz sur la série, une nouvelle évaluation des costumes et un jugement du public sur la moustache. Trois finalistes seront ensuite retenus pour Ted Talk, une dernière manche durant laquelle chacun devra prononcer un discours motivant de 30 à 45 secondes.

Des écouteurs Beats personnalisés à gagner

Les trois finalistes repartiront avec une écharpe de football personnalisée, tandis que le vainqueur remportera également un casque Beats exclusif aux couleurs de la série. A noter qu’Apple avait déjà exploité le succès de Ted Lasso avec des produits dérivés officiels et des sessions Today at Apple consacrées à la série.

Une opération organisée juste après le retour de la série

Le concours tombe à point nommé (quelle surprise !) puisque la saison 4 de Ted Lasso débute le 5 août sur Apple TV. Jason Sudeikis y reprend son rôle pour entraîner cette fois une équipe féminine de deuxième division.

Avec cette animation organisée en plein cœur de Manhattan, Apple transforme une nouvelle fois l’une de ses séries les plus populaires en un événement marketing. Une façon originale de prolonger l’univers d’AFC Richmond au-delà de l’écran tout en accompagnant le lancement très attendu de la nouvelle saison.