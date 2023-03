A quelques jours du démarrage de la troisième et dernière saison, Ted Lasso est partout, de l’app Airbnb… jusqu’aux sessions Today at Apple ! Une nouvelle session baptisée Pop-Up Studio : Make Your Own Ted Lasso Poster sera en effet proposée cette semaine dans plusieurs Apple Store du monde entier. Comme son nom l’indique, il s’agira de reproduire à l’iPad et à l’Apple Pencil l’affichette « Believe » qui est en quelque sorte le mantra de confiance de l’équipe des Greyhounds de Richmond. Au vu de la sobriété de l’illustration à réaliser, cette session Today at Apple s’adressera principalement aux débutants en DAO sur tablette. La session Ted Lasso est bien évidemment gratuite, et les personnes intéressées peuvent vérifier sur la page dédiée si la session est bien proposée dans l’Apple Store le plus proche (et à quels horaires).

Pour rappel, la saison 3 de Ted Lasso sera diffusée à partir du 15 mars prochain sur Apple TV+. Il s’agit à priori de la toute dernière saison, mais Jason Sudeikis (l’interpète de Ted Lasso) a récemment laissé entendre qu’un spin-off serait envisageable.