C’est la news insolite du jour : la société de produits gastronomiques Mackenzie Limited va bientôt commercialiser pour une durée limitée des biscuits sablés similaires à ceux que Ted Lasso apporte chaque matin à son staff dans la série Apple TV+ éponyme. Sous licence officielle Ted Lasso, les sablés de Mackenzie Limited sont réellement identiques à ceux de la série et sont emballés dans le même carton d’emballage rose. Mackenzie Limited décrit ses biscuits comme « une touche salée, une touche sucrée, et toujours beurrés et riches ».



A noter que ce n’est pas la première fois que les sablés de Ted Lasso font l’objet d’une opération commerciale : au mois de mars dernier, le fournisseur de glaces Jeni’s a distribué une édition limitée de ces sablés baptisée « Biscuits with the Boss ». La boîte à biscuits Ted Lasso de Mackenzie Limited est disponible en précommande dès maintenant et commencera à être expédiée début septembre. Malheureusement, c’est vraiment très cher : comptez 29,95 dollars pour une boite d’à peine 10 biscuits.