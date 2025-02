L’accumulation de fuites et d’indices ne laisse plus guère de doutes : il y aura bien une quatrième saison de la très populaire série Ted Lasso, et si l’on en croit l’insider Sigmund Judge, le tournage devrait démarrer à Londres durant les mois de mai ou juin (les premières fuites tablaient sur un tournage en tout début d’année). Ce n’est pas tout puisqu’on en apprend un peu plus sur la trame de cette nouvelle saison : l’AFC Richmond (le club de foot entrainé par Ted Lasso/Jason Sudeikis) devrait ainsi former une équipe féminine, ce qui est assez logique sachant que le club est dirigé par la femme de tête Rebecca Welton (Hannah Waddingham).

EXCLUSIVE: London filming for #TedLasso S4 is now set to begin in May/June with focus shifting at AFC Richmond to the formation of its women’s team. — Sigmund Judge (@sigjudge.bsky.social) 5 février 2025 à 20:09

Rien d’autre n’a fuité sur le scénario de cette saison 4, mais l’on peut supposer que le casting d’origine sera de nouveau présent, à savoir Brett Goldstein dans le rôle du râleur Roy Kent, Nick Mohammed (Nathan Shelley), Phill Dunster (Jamie Tartt), et bien sûr Juno Temple (Keeley Jones). On imagine déjà les interactions croustillantes entre les membres de l’équipe masculine du FC Richmond et les nouvelles recrues de l’équipe féminine…