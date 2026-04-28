Apple TV partage des détails pour la saison 4 de sa série Ted Lasso, dont la date de sortie et un teaser. La série, qui se veut l’un des plus gros succès de la plateforme de streaming, fera ses débuts le 5 août.

La saison 4 de Ted Lasso débarque le 5 août

Dans la quatrième saison, Ted (joué par Jason Sudeikis) revient à Richmond pour relever son plus grand défi à ce jour : entraîner une équipe féminine de football de deuxième division. Au fil de la saison, Ted et son équipe apprennent à se lancer sans hésiter, en prenant des risques qu’ils n’auraient jamais imaginés.

La nouvelle saison marquera le retour de plusieurs acteurs et actrices, dont Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt et Jeremy Swift. Ce sera aussi l’occasion de découvrir de nouveaux visages, dont Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern et Grant Feely.

Voici le premier teaser :

Pour rappel, la saison 3 de Ted Lasso est sortie en 2023 sur Apple TV. Autant dire qu’il y a eu un délai important entre celle-ci et la saison 4. Mais les fans vont enfin retrouver la série qui a remporté plusieurs prix au fil des années.

La saison 4 de Ted Lasso débutera sur Apple TV le 5 août avec le premier épisode. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi jusqu’au 7 octobre. Cela signifie donc qu’il y aura six épisodes au total.