Apple TV détaille l’arrivée de la saison 3 de la série Silo avec Rebecca Ferguson. Elle fera ses débuts le 3 juillet prochain sur la plateforme de streaming.

Un teaser pour la saison 3 de Silo

La troisième saison de Silo poursuit la saga d’une société dystopique de 10 000 personnes vivant sous terre dans des circonstances mystérieuses, tout en dévoilant une histoire des origines se déroulant plusieurs siècles auparavant. Dans le présent, Juliette Nichols survit à son « nettoyage » forcé, mais revient amnésique alors que le silo se remet d’une rébellion et fait face à une nouvelle menace dangereuse. Pendant ce temps, dans le monde d’avant, la journaliste Helen Drew et le membre du Congrès Daniel Keene découvrent un complot qui les entraîne dans une série d’événements aux conséquences catastrophiques et irréversibles.

Le casting comprend Rebecca Ferguson, Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite et Clare Perkins. Il y aura également Ashley Zukerman, Jessica Henwick, Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie, Reed Birney, Matt Craven, Colin Hanks et Steve Zahn.

Apple TV fait savoir que la saison 3 de Silo comprendra 10 épisodes au total. Le premier sera diffusé le 3 juillet. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 4 septembre 2026.

Pour rappel, Apple TV a déjà renouvelé la série pour une saison 4. Il n’y a cependant aucune information à son sujet dans l’immédiat.