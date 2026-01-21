Apple TV fait une double annonce en dévoilant la date de sortie de la saison 5 For All Mankind et un teaser. La série fera son retour sur la plateforme de streaming le 27 mars avec le premier épisode de la nouvelle saison.

Un aperçu de la nouvelle saison

La saison 5 de For All Mankind reprend quelques années après le vol de l’astéroïde Goldilocks. Happy Valley est devenue une colonie florissante comptant des milliers d’habitants et servant de base à de nouvelles missions encore plus loin dans le système solaire. Mais alors que les nations terrestres exigent désormais l’application de la loi et de l’ordre sur la planète rouge, les tensions continuent de monter entre les habitants de Mars et leur ancienne patrie.

Le casting de la saison 5 comprend Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña et Wrenn Schmidt, ainsi que les nouveaux acteurs et actrices récurrents de la série, à savoir Mireille Enos, Costa Ronin, Sean Kaufman, Ruby Cruz et Ines Asserson.

La saison 5 de For All Mankind débutera le 27 mars sur Apple TV avec le premier épisode. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi, le dernier étant diffusé le 29 mai. Il y aura 10 épisodes au total. Les quatre premières saisons sont disponibles dès maintenant en streaming sur Apple TV.